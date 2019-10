CV-Online: ettevõttest lahkumise peamine põhjus on …

CV-Online’i värbamisosakonna juht Maris Martin ja värbamise projektijuht Reili Purkas. Foto: Andres Laanem

Saates "Minu karjäär" on külas CV-Online’i värbamisosakonna juht Maris Martin ja värbamise projektijuht Reili Purkas. Räägime sellest, et CV-Online ei ole ammu enam lihtsalt tööportaal, vaid ettevõtte valdkonnad on ajaga päris palju muutunud.

Juttu tuleb ka teistest ettevõtetest – millega värbamises maadeldakse ja miks head töötajad siiski organisatsioonist lahkuvad.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

