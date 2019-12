Börsiralli hoog, kurioossed seiklused välismaalt ja Soome õppetunnid Eestile

Foto: Andras Kralla

Tänane Äripäeva raadio hommikuprogramm tegi juttu Mart Helme sõnade kajast üle lahe, börsirekorditest ning kurioossetest välisuudistest.

Soome sisepoliitikat aitas selgitada Diplomaatia peatoimetaja, välispoliitika ekspert Erkki Bahovski. Ta selgitas, kuidas on ikkagi juhtunud, et Soome valitsuse etteotsa on saanud 34aastane Sanna Marin ja mida võiks olla Eestil sellest õppida. Juttu tuli ka Mart Helme palju tähelepanu saanud sõnadest ja nende mõjust.

Saame teada, kas detsembris tormiliselt tõusnud aktsiaturud on rohelised ka hommikul ning heidame koos toimetaja Liina Laksiga pilgu kõige põnevamatele välisuudistele. Juttu tuleb ka kurioossetest uudistest välismaalt, kus kokaiiniärisse oli seotud üks äärmuslik poliitik.

Hommikuprogrammi vedasid Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.