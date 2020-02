"Loodan, et tselluloositehas kunagi tuleb"

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja. Foto: Andras Kralla

Tahaks loota, et kunagi tuleb Eestisse tselluloositehas, sõnas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

Tegevjuht leidis, et toorainet Eestis tehase jaoks jaguks. Lisaks ümarpuidule tekib saeveskites ka hake - mõlemad sobivad tselluloosi tootmiseks. Välja sõnul on tselluloosi väärtusahel täna see, kus puidutööstuses toimuvad kõige põnevamad arengud ja kõige rohkem teadusinnovatsiooni.

Liidu juhiga rääkisime Äripäeva raadio hommikuprogrammis veel sellest, kuidas leida tasakaalu loodushoiu ja metsamajandamise vahel. Samuti kuulsime põhjendust, miks on lageraie valdav metsauuendamise viis.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

Kuula intervjuud siit: