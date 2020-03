Rahandusministri plaan paneb pangad skisofreenilisse olukorda

Rahandusminister Martin Helme plaan panna pankadele kohustus oma kliente kontode sulgemist või avamata jätmist põhjendada, võib vastanduda rahvusvahelistele rahapesureeglitele.

Pangaliidu rahapesutõkestamise toimkonna juht Aivar Paul tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et rahvusvahelised ja siseriiklikud rahapesureeglid ei luba klienti teavitada tema puhul tekkivatest rahapesukahtlustest.

„Uue eelnõu taustal võib olukord minna kummaliseks – kui ainuke olukord, kus sa kliendile ei pea konto mitteavamist või sulgemist põhjendama, on rahapesu, siis klient saab tõmmata võrdusmärgi, et põhjendamata jätmine tähendab rahapesu kahtlust,“ selgitas Paul. „See läheb rahvusvaheliste põhimõtetega vastuollu, kus peetakse väga halvaks olukorraks, kui pank teavitab klienti tema puhul tekkinud rahapesukahtlusest.“

Praegu jätavad pangad põhjendused esitamata eelkõige kas seepärast, et rahapesutõkestamise seadus keelab kliendi informeerimist või on lihtsalt üht konkreetset põhjendust raske välja tuua.

„Kliendi kohta olev info võib olla selline, et iga üksik fakt muret ei tekita, kuid neid kogumis klienti teenindada ei taheta,“ rääkis Paul. „Näiteks kui kliendil on välispartnerid, kellest mitme kohta on negatiivset infot ning kaupade liikumist võib-olla väga hästi ei põhjendata, siis pank ei taha klienti teenindada, kuid üht põhjendust välja tuua on keeruline,“ viitas Paul sellele, et ükski nimetatud põhjustest üksinda ei annaks alust konto sulgemiseks või mitteavamiseks.

