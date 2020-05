Võõrtööjõu vajalikkusest kõrvuni lägase traktoristi näitel

Traktor. Pilt on illustreeriv. Foto: Eiko Kink

„Traktor on lägaga koos. Pütt on lägaga koos. Ta ise on ka kõrvuni lägaga koos. Aga põllu peale ei satu midagi. See on see kurioosum.“

Niisuguse näitega selgitas teraviljakasvataja Andres Oopkaup Äripäeva raadio neljapäevases saates „Ärikliendid roolis“ seda, miks asjatundlikud võõrtöölised on Eesti põllumajanduse jaoks hädavajalikud.

„Valitsuserakonna poliitika ei ole kindlasti põllumeeste seisukohast mõistlik. Mul ei ole vahet, kes on roolis ja mis keelt ta räägib, niikuinii on ta seal üksinda. Oluline on, et ta teaks mida ta teeb.“

Sellesama valitsuserakonna EKRE eestvedamisel viljeletav poliitika, mis ei luba välistööjõul viiruseohu tõttu Eestisse siseneda, aga ka riigis juba olemas olevatel võõrtöölistel siia põllutööde hooaja lõpuni jääda, on lõppeval nädalal pälvinud palju kriitikat. Ekrelased on aga püsinud kõigutamatuna: siseminister Mart Helme kinnitas, et piirangud jäävad kehtima, riigikogu esimees Henn Põlluaas süüdistas välistööjõudu kasutavaid põllumehi aga ühismeedias sisuliselt orjade pidamises ning soovitas selmet hakata inimestele „normaalset töötasu ja töötingimusi pakkuma“.

„Ärikliendid roolis“ saates rääkisid lisaks Oopkaupile veel ka Neste Eesti Äriklientide müügiesindaja Rene Post. Vestlust juhtis Tõnu Tramm.

