Politoloog: valijad istuvad kaevikutes

Järgmistel valimistel loodab EKRE uus juht Martin Helme võtta üle peaministripositsiooni koalitsioonikaaslaselt Jüri Rataselt. Foto: Liis Treimann

See, et erakondade reitingud on püsinud üsnagi stabiilsena ning jõujooned on justkui paika loksunud, näitab kui polariseerunud valijad on, rääkis esmaspäevases hommikuprogrammis politoloog Tõnis Saarts.

Sellises olukorras on EKREl, kes loodab järgmistel riigikogu valimistel peaministripositsiooni võtta, väga raske toetust juurde võita. Selleks peaks Saartsi hinnangul toimuma mingi suuremat sorti raputav sündmus.