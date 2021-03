Isegi pisike trahv võib rikkuda äri tuleviku

Triniti vandeadvokaat Risto Käbi (vasakul) ja advokaat Martin Järve. Foto: Äripäev

Saates "Triniti eetris" räägime väärteoasjadest ja nende menetlustest.

Täpsemalt, mida ettevõtjad selle juures peaksid arvestama: mille poolest erineb väärtegu kuriteost, milline on karistuste vaidlustamise perspektiiv, millised võivad olla kaudsed kahjud, millised on olnud olulisemad väärteomenetlused, mis on jõudnud riigikohtusse välja, ning kuidas reageerida, kui menetlus terendab.

Saates on külas advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Risto Käbi ning advokaat Martin Järve. Saatejuht on Priit Pokk.

