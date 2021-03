Ökonomist: riigi liigne sekkumine hävitaks väikepankade konkurentsivõimet

Taavi Raudsaar. Foto: Andras Kralla

Eesti panganduses on konkurents mõnevõrra paranenud, ent kui riik sekkub liigselt laenude ja otsetoetustega, kahjustaks see turul osalevate väiksemate pankade konkurentsivõimet, ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Raudsaar rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, mis seis on Eesti panganduses konkurentsiga ja kuidas see on kriisis mõjutanud ettevõtteid.