Super Mario salaplaan pöörab Euroopa tulevikku

Mario Draghi. Foto: Alberto Pizzoli/Pool/Reuters

Võtsime hommikuprogrammis ühendust Brüsseliga ning uurisime ERRi korrespondendilt Joosep Värgilt, kas Euroopa Liidu riikide suhted peavad ikka koroonakriisis vastu.

Uurisime, millised on ühenduse poliitilised ja majanduslikud jõujooned, milline on eri riikides suhtumine rohepassi ja piirangutesse. Juttu tuli ka sellest, mis plaanid on Itaalia peaminister Mario Draghil ehk Super Mariol.