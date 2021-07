Eesti Panga ökonomist: majanduse seis on hea, aga intresside tõstmisest veel ei saa rääkida

Ott Järvela: see olümpiatunne on täiesti teistsugune

Jaapani pealinnas Tokyos algasid suveolümpiamängud, kus eestlastel on näidata ette juba esimene medal. Spordiajakirjaniku Ott Järvela sõnul on Tokyo olümpia igatpidi erinev võrreldes varasematega ning puudu on paljud harjumuspärased emotsioonid.

