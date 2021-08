Luubi all: majandusvägivalla julmim osa on lõppmäng

Raha kaks külge – suhtelõksu lukk ja tee vabadusse

"Ta sundis mind aktsiad maha müüma", "Pidin tegema lisatööd kuumade pliitide vahel, imik rihmadega seljas", "Ta võttis mu riided ära, et ma ei saaks ülikooli loengusse minna" – need on vaid mõned näited juhtumitest, kus peres toimub majanduslik vägivald ja üks paariline takistab teisel saamast majanduslikult sõltumatuks.