Nendest teguritest sõltub juhi meelerahu

Nõustaja soovitab: küsi, kuidas kolleegil päriselt läheb

Psühholoog ja nõustaja Daniel Soomer ütles Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, et tööl on omavaheliste heade suhete hoidmine hädavajalik, sest see töötab immuunsüsteemi turgutajana.

