Äripäev eetris: platoole jõudnud liiklussurmade arvu uut moodi kiiruse mõõtmine ei kärbi

Plaan katsetada kiiruse mõõtmist teelõigul kõikide autode pildistamisega tekitab palju küsimusi andmekaitse ja liiklejate privaatsuse kohta. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

Enim kirgi küttis tänase “Äripäev eetris” saate külaliste vahel eile teatavaks saanud valitsuse liikluskomisjoni plaan hakata katsetama autode keskmise kiiruse mõõtmist teelõigul.

Kõlas lootus, et see muudab liiklemist maanteedel sujuvamaks, kuid domineeris tugev umbusk, et kõikide autode pildistamise ja sellega inimeste privaatsuse riivamise hinnaga lõigukiiruse mõõtmine liiklussurmade arvu vähendamisele kuidagi kaasa aitaks.