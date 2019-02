Profikinnitustarvikute pakkuja ESSVE Estonia alustab tööd iseseisva ettevõttena

Seni ettevõtte B&B Tools Estonia ASi gruppi kuulunud kinnitusvahendite ja elektriliste käsitööriistade müügiga tegelev ESSVE Estonia AS alustas jaanuarist 2019 tööd iseseisva ettevõttena.

Tänavu Eesti turul juba 25. tegevusaastat tähistav ettevõte avas ka uued äriklienditeenindused Tallinnas ja Tartus.

"Viimased kaks aastat on B&B Tools Estonia ASi jaoks olnud suurte muutuste aastad. 2017. aastal jagunes ettevõtte müügistruktuur vastavalt erinevatele tootsegmentidele ja kaubamärkidele, kuid ühise müügiorganisatsioonina oli siiski keeruline tagada kõikidele meie grupi kaubamärkidele võrdselt vajalikku tähelepanu ning müügituge. Nii sündiski otsus lahutada kaubamärgid eraldi töötajate ja bilansiga ettevõteteks,” selgitab ESSVE Ida-Euroopa regiooni juht Uno Maitus. B&B Tools Estonia AS jagunemise tulemusel alustas 1. jaanuarist 2019 iseseisva ettevõttena ka LUNA GROUP Estonia AS, mis tegeleb isikukaitsevahendite, tööriistade ja tarvikute müügiga äriklientidele.

ESSVE universaalhermeetik igaks ilmaks. Foto: ESSVE Estonia AS Jaga pilti:

Samamoodi luuakse iseseisvad ESSVE ettevõtted 2019. aastal ka Lätis ja Leedus. Eraldi ettevõttena tegutseb ESSVE juba teistes riikides Põhjamaades, sealhulgas emaettevõttes Rootsis ning tütarettevõtetes Poolas ja Ukrainas. Balti riikide, Poola ja Ukraina turgude tegevust juhitakse Eestis asuvast ESSVE Ida-Euroopa kontorist. Tuginedes pikaajalisele edukale kogemusele Eestis on ettevõttel ambitsioonikad plaanid tõsta märgatavalt ESSVE kaubamärgi tuntust ja kasvatada oluliselt toodete müüki ka Ida-Euroopa professionaalsete kinnituslahenduste turul.

"Avasime uued ESSVE äriklienditeenindused Tallinnas aadressil Laki 6 ja Tartus aadressil Turu 34b. Uus peakontor ja ESSVE Akadeemia ehk uus koolituskeskus asuvad samuti Laki 6,” täpsustab ESSVE Estonia tegevjuht Argo Luhaste, kelle sõnul on eeltööd eraldi ettevõtte asutamiseks, uute ruumide avamiseks ning uudse müügistrateegia väljatöötamiseks kestnud enam kui aasta.

Argo Luhaste , ESSVE Estonia ASi tegevjuht 2019. aastal tähistab ESSVE oma 25. tegutsemisaastat Eestis ning nüüd läheb see meie ajalukku ka kui uude kontorisse kolimise ja uute teeninduskeskuste avamise aasta.

"2019. aastal tähistab ESSVE oma 25. tegutsemisaastat Eestis ning nüüd läheb see meie ajalukku ka kui uude kontorisse kolimise ja uute teeninduskeskuste avamise aasta,” lisab Luhaste.

Kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE puhul on tegemist professionaalsetele ehitajatele suunatud kvaliteetse Rootsi kaubamärgiga, mille alla kuuluvad nii erinevad kinnitusvahendid kui ka töö teostamiseks vajalikud tööriistad, tarvikud ja teenused. Lisaks tegeleb ESSVE Estonia klientidele ja edasimüüjatele erialase oskusteabe jagamise ning koolituste korraldamisega.

ESSVE on Põhjamaades oma valdkonna turuliider ja kuulub Rootsi börsiettevõttele Bergman & Beving. 1906. aastal alustanud ja valdavalt Skandinaavia turul tegutsevale haldusettevõttele Bergman & Beving kuuluvad täna lisaks ESSVE kinnituslahendustele ka mitmed teised tuntud kaubamärgid nagu FireSeal tuletõkketooted, Luna tööriistatarvikud, Tengtools käsitööriistad ning mitmed töökaitsevahendite kaubamärgid nagu Guide kindad, LBrador tööriided, Zekler nägemis- ja kuulmiskaitsmed, Cresto kukkumiskaitsmed ja Arbesko turvajalatsid.

Jaga pilti:

Lisainfo: Kristine Veinberg, ESSVE regiooni Ida-Euroopa turundusjuht, 511 4677, kristine.veinberg@essve.ee või Argo Luhaste, ESSVE Estonia tegevjuht, 5191 8884, argo.luhaste@essve.ee