Kultuurkapital napsiaktsiisi all ei kannata

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et vaatamata alkoholi ostmise vähenemisele on laekumised Kultuurkapitalile seni kasvanud.

„Tõepoolest, aktsiisilaekumistest, alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumistest, nii nagu ka hasartmängumaksust on otseselt sõltuv Kultuurkapitali vahendite hulk, samamoodi hasartmängus Hasartmängumaksu Nõukogu vahendite hulk. Kultuurkapitali eelarves ei ole juhtunud midagi drastilist, sest olgugi et alkoholi ostmine on vähenenud, siis kuna aktsiisitõus on iseenesest olnud üsna suur, on tänu sellele laekumised tervikuna Kultuurkapitalile olnud siiamaani kasvavas trendis. Tõepoolest, ma ei oska öelda, milline on 2017. aasta neljanda kvartali laekumine,“ ütles Saar, vastates reformierakondlase Jürgen Ligi küsimusele, kas kultuuri pahedega rahastamise põhimõte on vajab muutmist.

Ligi küsis: „Te olete alati kaitsnud seda, et kultuur oleks rahastatud sõltuvalt võitlusest pahedega, nüüd on siis sellega mehiselt võideldud, saadud pahet pigem juurde, aga rahastust vähemaks. Kuidas te tunnete selle rahastusskeemi juures alkoholiaktsiisi rea koha pealt, on see õnnestunud poliitika olnud või tuleks midagi ümber mõelda? Inimesed tõenäoliselt joovad rohkem, aga aktsiisi on hakanud järsult vähem tulema.“

Saar ei tahtnud nõustuda Ligi väitega mis, et inimesed joovad rohkem. „Minu arust kõik need tervisenäitajad, mida me suudame monitoorida, näitavad ikkagi jõuliselt vastupidist trendi – inimesed joovad vähem,“ ütles ta.