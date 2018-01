Kosmose idufirmadel kästakse ideedega lagedale tulla

Möödunud aasta sügisel avatud Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Estonia) ootab 50 000 euro suurusele arendustoetusele kandideerima ägedaid ja innovaatilisi idufirmasid, kelle äriidee põhineb kosmosetehnoloogiate kasutamisel nii maa peal kui kosmoses, teatab Tallinna Teaduspark Tehnopol.

Teaduspargi Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Martin Goroško sõnul on kandideerima oodatud kõik ettevõtted, kelle tootel või teenusel on seos kosmosega. "Täna ei teadvusta paljud ettevõtted, et tegelikkuses on ka nende toode või teenus kosmosega seotud või võiks seda olla. Satelliitnavigatsiooni või kaugseire andmeid kasutavad lahendused, kosmoses kasutuses olnud materjalid või tehnoloogiad - need on vaid mõned näited lahendustest ja toodetest, mida ootame kandideerima," selgitas Goroško.

ESA BIC Estonia juhi Andrus Kurvitsa sõnul aitab 50 000 euro suurune toetus meeskondi tootearenduses kõvasti edasi. "Juba sügisene voor näitas, et Eesti on tõepoolest äge kosmoseriik ning meil on inimesi ja ettevõtteid, kes arendavad kosmosega seotud innovaatilisi lahendusi.

Kandideerimise tähtaeg on 8. märts.