Riigi toetused omavalitsustele suurenesid veerandi

Omavalitsustele riigieelarvest eraldatavate tasandus- ja toetusfondi suurus kasvab tänavu enam kui veerandi ehk 110 miljoni euro võrra 504 miljoni euroni.

„On hea tõdeda, et pärast haldusterritoriaalse reformi lõppu näeme ka omavalitsuste tulude märgatavat kasvu. Praegu on omavalitsused palju suuremad ja võimekamad ning seetõttu suudavad kanda ka suuremat rolli kohaliku elu korraldamisel,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab ministeeriumi pressiteates.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et tasandusfondi summade suurendamine tõstab omavalitsuste finantsautonoomiat. „Kui toetusfondiga dikteeritakse suures osas omavalitsustele ette, mida rahaga teha võib, siis nende vahendite suunamine omavalitsustele läbi tulumaksu ja tasandusfondi toob kohalikele omavalitsustele kaasa palju suurema otsustusvabaduse – see on olnud ka üks haldusreformi eesmärk,“ ütles Tõniste.