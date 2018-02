Krüptomüntidega raha teenimise nipid

Ainult tellijale

Aastaid krüptomüntidega kaubelnud ja hiljem oma vahetusportaali Paxful loonud Artur Schaback jagas krüptoraha konverentsil nõu, kuidas krüptomüntidega raha teenida.

Schaback ütles, et krüptomünte on mõtet osta ainult siis, kui on kindel plaan. Ja kui hind kukub, ei ole mõtet kohe müüa: vaadake hinda, hoidke ja hind läheb üles, kinnitas ta. Samas hoiatas ta, et uute müntide ostmisel ei tasu olla liiga optimistlik. "Kui bitcoin maksab üle 10 000 euro ja alticoin alla 10 euro, siis see ei ole fakt, et altcoin tõuseb sama palju kui bitcoin," selgitas ta.