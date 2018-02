Ainult tellijale

Ainult tellijale

Ettevõtte Change partner Gustav Liblik, kes ka ehitab koos Kristjan Kangro ja meeskonnaga maailma suurimat krüptopanka, rääkis krüptoraha konverentsil, kuidas leida häid krüptoprojekte.

Liblik rääkis, et kui bitcoin 2009. aastal alustas, oli see ainuke krüptoraha maailmas. "Aastatega said inimesed aru, et see on huvitav tehnoloogia. Nüüd on aasta 2018 ja maailmas on üle 1500 altcoini," lausus Liblik.