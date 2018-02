Selver: jaeketi müügiks pole praegu õige aeg

Eestis pole jaeketti müüa soovijatele enam õige aeg, sest supp on lahjaks läinud, leiab Selveri juhataja Kristi Lomp.

„Ostja jaoks võiks hind täna madal olla, kuid müüja jaoks ei ole soodne aeg. See aeg oli umbes kaks aastat tagasi,“ rääkis Lomp Äripäeva hommikuprogrammis. Ta lisas, et edukat ettevõtet ei ole mõtet niisama odavalt ära anda.

„Alati on võimalus, et keegi soovib laieneda ja osta kedagi ära. Õige hinna puhul võib leida ka müüja,“ ütles ta. Paraku ei ole seda juhtunud, sest kettidel on läinud hästi, nad on majandussurutuse üle elanud ning teinud vajalikud korrektuurid. „On saadud üle suurest ehmatusest ja edukalt edasi mindud.“

Lombi sõnul on uute kaupluste loomise aeg läbi. Selveril on tihe kaetavus juba olemas. Lomp usub, et kindlasti näeme peagi mõne kaupluse sulgemist, eriti puudutab see Lõuna-Eesti kauplusi, mida mõjutab piirikaubandus.

