Eesti aktsiisipoliitika vastased sõidavad kolonnis Lätti

Vabariigi aastapäeva hommikul startisid Eesti aktsiisipoliitika vastased autokolonnis sõitu üle Läti piiri, kirjutab ERR.

Piiri ületamine toimub kahest kohast: lõunaeestlased sõidavad lõunanaabrite juurde läbi Valga ja ülejäänud läbi Ikla.

Iklas aktsiooni jälgimas käinud ERR-i reporter Ester Vilgats ütles, et autosid oli kolonnis sadade kaupa kui mitte tuhatkond.

Idee autor ja eestvedaja Taavi Leppik on varem ERR-ile öelnud, et aktsiooni eesmärk on näidata valitsusele, et Eesti rahvale läheb korda praegune maksupoliitika või täpsemalt kehv maksupoliitika.

Leppik rõhutas, et alkoholi järele minek ei ole prioriteet ja eesmärk, kuid soodsamalt tankimine, ehituspoodi minek või alkoholi kaasaostmine on igaühe enda valik.

