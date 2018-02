Elekter täna viimase kahe aasta kallim

Täna on Eestis elektri päevane hind elektribörsil Nord Pool 90,22 eurot megavatt-tunni eest, mis on viimase kahe aasta kõrgeim päevane hind. Sama kõrge on täna hind ka Soomes.

Eesti Energia teatas, et jahenenud ilmadest tuleneva suure soojusvajaduse tõttu käivitas Enefit Green nädala alguses aasta aega reservis seisnud gaasil töötava koostootmisploki.

„Elektritarbijal on täna ilmselt mõistlik enda tarbimine üle vaadata ja üritada kallimatel tundidel tarbimist vähendada. Samas energiatootja jaoks on täna väga head tingimused, sest kella kuuest hommikul kuni kella 12ni päeval on elektri turuhind väga kõrge – 200 eurot megavatt-tunni kohta ja enam,“ ütles Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik. Tema sõnul on kõrge elektri turuhind põhjustatud regioonis valitsevast külmast ja tuulevaiksest ilmast, mis suurendab elektri tarbimist, ja mõne elektrijaama avariilisest rikkest.

„Tallinna küttevõrgus on praegu piisavalt soojuskoormust Iru gaasiploki jaoks ning ka elektri ja gaasi hind olid meile sobilikud, et gaasil töötav koostootmisplokk käivitada. Energiaplokk toodab hetkel elektrit ligi 85 megavatise võimsusega ning soojuslik võimsus on ligikaudu 205 megavatti,“ rääkis Kaasik.

Iru elektrijaama gaasil töötav koostootmisplokk töötab seni, kuni on piisavalt soojuskoormust ning energia hinnad on tootmiseks sobilikud.