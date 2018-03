Hommikuprogrammis: orjapidamine ja loomapiinamine pole enam okei

Reedeses hommikuprogrammis räägib Best-Marketing Internationali juht Hando Sinisalu sellest, et tarbijad tahavad brände, millel on sügavam mõte ja mis hoolivad maailmast.

Värskeid uudiseid ja olulisemaid majandusteemasid vahendavad nädala viimases hommikuprogrammis Kadri Põlendik ja Priit Jõgi.

11.00-12.00 "Kuum tool". LHVst tuli sel nädalal pea iga päev uus uudis: esmaspäeval avati kontor Londonis, kolmapäeval selgus, et LHVle kuuluva Leedu äri vastu tunneb huvi Inbank. Neljapäeval teatas pank uue Eesti-keskse pensionifondi avamisest. Mis õieti pangandusturul toimub ja kuidas LHV sellele pildile mahub, räägib LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Teda intervjueerib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 „Ettevõtte edulugu“. Seekordne saade tutvustab Luisa Tõlkebürood, mis on Eesti tõlkemaastikul suurim ja vanim – see loodi aastal 1992. Kuidas on nii kaua turul edukana püsitud ja millised valdkonnad vajavad enim tõlkimist? Intervjuu annavad Luisa Tõlkebüroo asutaja ja juhatuse liige Berbel Pedari ning juhatuse liige Reelika Jakubovski. Saadet juhib Liis Amor.

15.00-16.00 „Kullafond“. Meenutame kolme saadet 2016. aastast, kus investor Toomas selgitas, miks ta võrkturundusest ja ühisrahastusest ning üürikorteritest eemale hoiab.

1. Laenud, firmade osakud ja idufirmade börs - ühisrahastus areneb kiirelt ning muudab investeerimise lihtsaks, kohati ka väga kasumlikuks. Miks investor Toomas selle võimalusi ei kasuta?

2. Investor Toomasele kirjutas fänn Anne. Toomas vaatab tema investeeringud üle ning selgitab, miks ta on otsustanud raha teistmoodi kasvatada.

3. Üürikinnisvarasse investeerimine on järjest populaarsem ning pooled korterid müüakse just üürile andmiseks. Äripäeva väljamõeldud tegelane, börsidel reaalset raha investeeriv ning 14 aastaga algkapitali neljakordistanud investor Toomas sellesse aga ei panusta. Miks?

Laupäeval 10.00 – 12.00 on eetris saade „Äripäeva persoon“. Seekord portreteerime Tõnu Õnnepalu. Mida tähendab olla eesti kirjanik? Kui hästi eesti kirjanik elab? Mis on kirjanikupalga hind? Mis on loomingus tehtav ja mis tehtamatu? Kes teeb seda, mida inimene ei või? Mida tähendab kirjanikule kuulsus ja lugejate armastus? Saadet juhib Vilja Kiisler.