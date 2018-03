Tagatisfondist makstakse Versobanki klientidele 100 miljonit

Ainult tellijale

Versobankis raha hoiustanud eraisikutele ja ettevõtjatele hüvitatakse kõigile kuni 100 000 eurot, ühtekokku teeb see 100 miljonit eurot, samal ajal oli Versobankis üldse hoiuseid 250 miljoni euro eest.

"Versobanki hoiused moodustavad Eesti pankade hoiustest kokku 1,5 protsenti. Eurodes teeb see 250 miljonit eurot, millest 90 protsenti kuulus mitteresidentidele," kommenteeris Eesti Panga asepresident Madis Müller esmaspäeval.

Tagatisfondi juht Riin Heinaste ütles, et väljamakse suurus on alla 100 miljoni euro ning Tagatisfondis, kuhu selleks otstarbeks teevad sissemakseid kõik pangad, on omakapitali 231 miljonit eurot, nii et probleeme sellega ei teki.