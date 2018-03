Autorikaitsjad saavad riigilt 80 000 eurot

Autorikaitsjad saavad riigilt nn tühja kasseti tasu puudutavas vaidluses nõutud 831 416 euro asemel jõustunud kohtuotsuse kohaselt 80 000 eurot, vahendas ERRi uudisteportaal.

MTÜ Eesti Autorite Ühingu, MTÜ Eesti Fonogrammitootjate Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu kaebuse eesmärk oli Euroopa Liidu infoühiskonna direktiivi ebaõige ülevõtmisega valitsuse poolt tekitatud kahju hüvitamine summas 831 416 eurot. Sisuliselt seisnes vaidlus selles, et valitsus pole aastast 2006 kaasajastanud salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, millelt niinimetatud tühja kasseti tasu arvestatakse, mistõttu leidsid autorid ja teised õiguste omajad, et neil on jäänud saamata tulu aastatel 2010 kuni 2013.

Üle kümne aasta tagasi vastu võetud määruse alusel kogutakse Eestis autoritasu endiselt näiteks helikassettide ja VHSide pealt, samas kuuluvad paljudes Euroopa riikides hüvitamise alla ka uuemad salvestusseadmed, nagu näiteks mälukaart, arvuti kõvaketas, Blu-ray, USB-mälupulk ja audiopleierid.

