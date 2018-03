Ratas astus Simsoni kaitseks välja

Äripäev 31. märts 2018

Peaminister Jüri Ratase hinnangul on majandus- ja taristuminister Kadri Simson näidanud oma tegevusega, et Hiiumaa inimeste transpordiühendused on tema jaoks väga oluline prioriteet.