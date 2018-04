Erametsakeskus jagab üle 4 miljoni euro eesti hüvitisi

Erametsaomanikud, kel jääb Natura 2000 alal looduskaitseliste piirangute tõttu tulu saamata, saavad taotleda hüvitist, mida erametsakeskus maksab kokku 4,32 miljoni euro eest.

Nagu suur osa Euroopa Liidu rahastatud Eesti maaelu arengukava toetustest, muutus ka Natura hüvitise taotlemine sellest aastast elektrooniliseks, mis tähendab, et taotlus tuleb esitada e-PRIA portaalis.

"Oleme püüdnud Natura e-teenuse muuta võimalikult kasutajasõbralikuks ning metsaomanike mulluse tagasiside põhjal on see ka õnnestunud," rääkis Erametsakeskuse juht Jaanus Aun ja lisas, et nii keskus kui ka metsaühistud on valmis taotlejaid igati ka nõustama.