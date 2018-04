Toiduliit lõi kokku alkoholi piirikaubanduse kasvunumbrid

Alkoholitootjate ja maaletoojate müüginumbrid näitavad, et 2018. aasta esimese kolme kuuga müüdi üle kahe korra rohkem alkoholi kui möödunud aastal samal ajal.

Kui eelmise aasta esimeses kvartalis müüdi Läti piiril ligi 2,8 miljonit liitrit alkohoolseid jooke, siis tänavu on see number juba ligi 6,6 miljonit liitrit ehk kasv on olnud rohkem kui kahekordne.

Toiduliit kogus kokku alkoholitootjate ja -maaletoojate 2018. aasta esimese kvartali müügitulemused ning nendest nähtub, et kui 2017. esimeses kvartalis müüdi Läti piiril õlut 1,9 miljonit liitrit, siis 2018. aasta esimeses kvartalis kasvasid müüdud kogused 4,5 miljonile liitrile. Kange alkoholi müük on kasvanud 490 000 liitrilt 600 000 liitrile.