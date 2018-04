Hommikuprogrammile järgneb "Isemajandav Eesti"

18. aprill 2018, 17:15

7.00-10.00 hommikuprogrammis kuulete intervjuud Eesti mõjukaima finantsjuhiga, Infopanga uudised ja Piletilevi soovitused kultuurseks nädalavahetuseks. Saadet veavad Priit Jõgi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Isemajandav Eesti". Tervishoiu valdkonnas on Eesti ühiskond tardumuses. Numbrid näitavad, et ravisüsteemi tehtud kulutuste kasvuga koos pole pikenenud inimeste tervena elatud eluiga. Olukorda aitaks parandada see, kui inimesed hakkaksid teadlikumalt ja süsteemsemalt oma tervisekäitumist juhtima ning saaksid suurema otsustusõiguse raviraha kulutamisel. Kuidas aga motiveerida erinevaid huvigruppe, et praegusest olukorrast välja tulla ning muuta tervishoiusüsteem tulemuslikumaks, sellele teemal pakuvad erinevaid lahendusi MediCap Holdingu tegevjuht Erki Mölder ja e-tervise ning haigekassa loomist nõustanud Ellex Raidla partner Ants Nõmper. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Imeline teadus". Vesinikukütusel töötava auto mootorile annab jõu kütuseelement, mille tähtsaks koostisosaks on väärismetall plaatina. Tartu Ülikooli keemik Sander Ratso arendas oma magistritöö kirjutamise käigus välja aga mooduse plaatina asendamiseks palju odavamate ja tavalisemate ainetega. Räägime Ratso ja tema juhendaja Kaido Tammeveskiga, kas uudse kütuseelemendi tootmisest võiks saada Eesti teaduse ja tööstuse suur võimalus.

Loomapopulatsioonide vahelised piirid ei ole nii kindlad, nagu inimesed seni arvanud on. Lähemal vaatlemisel ilmneb, et näiteks pealtnäha eraldatud karupopulatsioonid on tegelikult omavahel siiski ühenduses. Uurime Tartu Ülikooli zooloogilt Jaanus Remmilt, millist ohtu kujutavad loomapopulatsioonide arengule piiritarad, aedadega ümbritsetud raudteed jm tehislikud rajatised.

Kas ja millal tuleb daamil kätt suudelda? Ajakirja Imeline Ajalugu ajakirjanik Kadri Bank tutvustab saja aasta taguseid käitumisreegleid, mille kohta ilmus ülevaade ka ajakirja värskes aprillinumbris. Saatejuht on Alo Lõhmus.

15.00-16.00 "Sisuturundussaade". Tallink Tennisekeskuses algab välisväljakute hooaeg, kus kliendid saavad erakordse mänguelamuse sarnasel väljakukattel, millel mängitakse Australian Openit. Mille poolest on see kate eriline ja teistest uuendustest kõneleb tegevjuht Märten Tamla. Tallink Fitnessi peatreener Anu Ruutu tuletab meelde, mida jälgida spordiklubi valimisel.