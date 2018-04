Kinnisvaraettevõtjad plaanivad palgata

Kinnisvaraettevõtete ootused sellele aastale on positiivsed - elamis- ja äripindade turul valitseb mõõdukas ratsionaalsus, selgub Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) uuringust.

Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark märgib, et enamus küsitlusele vastanutest ootab elamispindade ostumüügitehingute arvu ja hindade kasvu. "Tehingute arvu kasvu ootuse taga on aktiivne arendusturg. Ka nõudlus on tugev, sest tööjõuturul läheb töötajatel väga hästi," kommenteeris Toompark.