Facebook tahab oma krüptoraha

Facebook on kuulduste järgi pannud kokku meeskonna, kelle ülesandeks on uurida võimalusi arendada välja sotsiaalmeedia platvormi enda krüptoraha, kirjutab Postimees.

Hetkel pole Facebooki krüptoraha plaanidest õieti mitte midagi teada, kuid arvestades sotsiaalmeediahiiglase üüratult kasutajate baasi, võiks sellel olla väga suur potentsiaal, seda eriti arvesades, et Facebookis käib tegelikult ka suur kaubavahetus.

Facebooki krüptomeeskonda juhib väidetavalt David Marcus, kes on siiani juhtinud ka Facebooki blokiahela divisioni, mille ülesandeks on uurida selle erinevaid rakendusi ja kasutusmeetodeid sotsiaalmeedias.

Facebook ütles väljaandele The Verge, et krüptoraha arendamiseks mõeldud meeskond on tõesti loodud ning selle ülesandeks on uurida «erinevaid võimalusi.» Midagi rohkemat ettevõte sellel teemal ei öelnud.

