Trump jättis Põhja-Koreaga kohtumise ära

24. mai 2018, 16:55

USA president Donald Trump jätab ära 12. juunil toimuma pidanud tippkohtumise Põhja-Korea liidri Kim Jong-Uniga.

„Ma ootasin väga ühes sinuga seal olemist,“ vahendas Reuters Kimile saadetud läkitust. „Kahjuks, arvestades sinu kõige viimase avalduse tohutut viha ja avalikku vaenulikkust, tunnen ma, et praegu on ebasobiv seda pikalt plaanitud kohtumist korraldada.“

Ta ütles, et kohtumise ärajäämine on kaotatud võimalus ning märkis, et loodab, et ühel päeval õnnestub tal siiski Kimiga kohtuda.

Hommikupoole kordas Põhja-Korea oma ähvardust ajaloolisele tippkohtumisele tulemata jätta ning hoiatas, et on vajadusel valmis Washingtoniga tuumavastasseisuks.

Põhja-Korea meedias ilmunud avalduses kritiseeris asevälisminister Choe Son Hui tugevalt asepresident Mike Pence'i väljaütlemisi. Nimelt võrdles asepresident Põhja-Koread Liibüaga, mille liider Muammar Gaddafi loobus enda tuumaprogrammist, ent hukkus hiljem NATO toetatud mässuliste rünnakus, märkis Reuters. Seetõttu hoiatas Pence Põhja-Koread, et Ameerikaga pole mõtet mängida.

Täna hävitas Põhja-Korea väidetavalt Punggye-ri tuumarajatise, nagu riik oli varem lubanud. Tunnelite õhku laskmist oli tunnistamas väike hulk rahvusvahelisi ajakirjanikke, kelle valis välja Põhja-Korea. Riik on väitnud, et see on nende ainus tuumakatsetuste polügoon.