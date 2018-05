Hiiumaa nõustus tasuta bussitranspordiga

Äripäev 31. mai 2018, 09:34

Hiiumaa vallavolikogu teeb maanteeametile ettepaneku kehtestada Hiiu maakonnaiinidel piletihind väärtuses 0 eurot.

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ütles pressiteate vahendusel, et otsus on tehtud teadmises, et 0-euro piletihinna korral on riik andnud lubaduse doteerida maakonnasisest bussitransporti sihtotstarbeliselt ja jätkusuutlikult põhimõttel, et olemasolev liinikilomeetrite arv ei vähene ja toimub ka liinivõrgu areng.

Hiiumaal on riigidotatsiooniga seotud kolm transpordiliiki: bussi-, lennuki- ja parvlaevaühendus. “Neist eluliselt olulisemaks on nii hiidlaste kui Hiiumaa majanduse jaoks kindlasti parvlaevaühendus,” rõhutas Viidik. “Seetõttu on väga oluline, et kohaliku bussitranspordi lisarahastuse kõrval toetaks riik jätkuvalt ka parvlaevaliiklust nõnda, et oleks tagatud nii aastaringne liinigraafiku tihedus ja pileti hind ei tõuseks.”