Hommikul raadios: Tallinna Sadama IPO teadlase pilgu läbi

05. juuni 2018, 17:45

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu peagi lõppevast Tallinna Sadama aktsiate märkimisest.

Tartu Ülikooli rahandusteadlased Mark Kantšukov ja Priit Sander selgitavad, kas ja millal tasub aktsiaid märkida ning kui hea mõte on IPO-le panustada. Psühholoogia mõjust investeerimisotsuste tegemisele tuleb stuudiosse rääkima DISC-isikutüüpide meetodi treener Kaido Kubri. Hommikut veavad Indrek Mäe ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Õigusruum". Alates juunist kehtivad alkoholireklaamile varasemast märksa karmimad piirangud, mis mõjutavad oluliselt peale alkoholitootjate ka kaupluste, baaride ja restoranide tegevust. Küsimus ei ole enam ainult selles, mismoodi alkoholi reklaamides kujutatakse, vaid ka seda, kuidas seda inimestele pakutakse. Mis nüansid kõik uue regulatsiooniga kaasnevad, sellest räägib sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Arvude taga". Selle aasta esimeses kvartalis majandus küll kasvas, kuid tagasihoidlikumalt kui varem. Eesti Panga teatel on meil probleeme konkurentsivõimega. Mis tegelikult majanduses toimub ja kui tõsiselt peaks esimese kvartali majandusnäitajaid võtma, sellest räägivad statistikaameti juhtivanalüütik Robert Müürsepp ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 "Metsamajanduse hooandja". Millest on tingitud see, et Eesti puitmajatootjad on oma valdkonnas Euroopa suurimad eksportöörid? Puidust hooned koguvad Skandinaavias üha rohkem populaarsust, aga näiteks ka puidust kõrghooneid on rohkem linnapildis näha lisaks Euroopale ka Jaapanis. Stuudios on puitmajaliidu juhatuse esimees Kaarel Väer ja Eesti Puitmajaliidu aasta tegija 2017 Harmet OÜ juht Toomas Kalev, kes räägib oma ettevõtte moodulmajade ekspordist Skandinaaviasse. Saatejuht on Liis Amor.