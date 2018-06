Reinsalu võttis seaduse tagasi

Valitsus kutsus avalikkuse surve alla langenud isikuandmete kaitse seaduse tagasi, avalduse selleks tegi justiitsminister Urmas Reinsalu kolmapäeval.

"Kuigi ühegi õigusvaidluse tulemus tüliõunaks kujunenud sõnast ilmselt ei muutu, on tekkinud mulje, otsekui tahetaks Eestis ajakirjandusvabaduse tagatisi vähendada. Taolises olukorras ei soovi valitsus asetada rahvaesindust sümboolsesse hääletusse mitte enam juriidiliste terminite, vaid ajakirjandusvabaduse kaitse üle, sest selles valikus on valitsus jätkuval seisukohal, et Eesti ühiskonna usalduse ja läbipaistvuse garant on vaba meedia," põhjendas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski tunnustas valitsuse otsust võtta isikuandmete kaitse eelnõu tagasi, sest direktiivis nõutust rangem vaba ajakirjanduse piiramine oleks saatnud nii Eesti ühiskonnale kui ka välismaailmale vale signaali.

„Ehkki justiitsminister algselt toetas sarnast ajakirjanduse piirangut, siis menetluse käigus asus valitsus seisukohale, et ajakirjanduse rangem piiramine ei ole mõistlik. Seega ei väljenda riigikogus muudetud eelnõu enam valitsuse tahet ning on hea meel, et see tagasi võeti,“ lisas Ossinovski.

Euroopa Liidu isikukaitseandmete määrus jõustus mais ning sellepidi üle võtma ka Eesti. Ainult et riigikogus teise lugemise käigus tehti Reformierakonna soovitusel see ühe sõna võrra kangemaks. Kui määruse järgi seisab isikuandmete ja ajakirjanduse vahel avalik huvi, siis viimasel hetkel taheti, et isikuandmeid võiks kasutada ainult ülekaaluka avaliku huvi korral.

Muudatus pälvis ühiskonnas laia kriitikat nii poliitikute kui ka ajakirjanduse poolt, sest kehtestas rangemad reeglid, kui ELi andmekaitsemäärus ette nägi. Äripäev kirjutas juhtkirjas, et nii osutub peaaegu kogu inimese kohta käiv informatsioon delikaatseks – selle avaldamise või avaldamata jätmise üle otsustab inimene ise. Kui see on nii, siis peaks ajakirjandus igal konkreetsel juhul otsustama, kas selle või teise inimese tegude käsitlemine selle määratluse alla mahub või mitte ning kas peaks üldse sellise ajakirjandusliku sisu loomisega riskima.

Teisipäeval ajakirjandusväljaannete juhtidega kohtunud Urmas Reinsalu tunnistas, et kaalub eelnõu tagasivõtmist. Selleks ajaks oli avalikult seadust jäänud toetama veel ainult Keskerakond ja Isamaa. Kolmapäeva hommikul ütles peaminister Jüri Ratas rahvusringhäälingule, et valitsus toetab pigem eelnõu tagasi võtmist.