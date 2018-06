Raadiohommik: kuidas ravida Eesti tervishoiusüsteemi?

Äripäev 14. juuni 2018, 17:45

Triin Habicht (Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja) https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180614/NEWS/180619789/AR/0/AR-180619789.jpg

07.00-10.00 „Hommikuprogramm“. Eesti tervishoiusüsteemis on rida probleeme. Millised need on ja kuidas neid lahendada, sellest räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis meditsiinieksperdi Triin Habichtiga.