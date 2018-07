Odavad võltsingud löövad valusalt Euroopa ärisid

Euroopa Liidu ettevõtjad kaotavad iga aasta ebaseaduslike kopeerijate tõttu 60 miljardit eurot, selgub ELi intellektuaalomandi ameti viimasest aruandest.

Vaatluse all olnud 13 sektori tootjad kannavad võltsingute tõttu kokku 60 miljardi euro eest kahju, mis moodustab nende kogumüügist 7,5%.

Kuna legaalsed tootjad valmistavad võltsijate tõttu vähem kaupu ning paljusid hoiavad elus vaid toetused, on seetõttu vähenenud ka töötajate palkamine. See omakorda tähendab 434 000 töökoha kadumist. Suurimad probleemid on seetõttu tabanud farmaatsia- ja kosmeetikatööstust, aga ka keemia- ning kerge- ja toiduainetööstust.

Odavate koopiate ja võltsingute tõttu kannatab aga enim hügieeni- ja sporditoodete äri, mänguasjatootmine, juveeli- ja kellaäri, koti- ja kohvriäri ning nutitelefonide, akude ja rehvide tootmine.