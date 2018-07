Ekskantsler Talijärvest sai Erametsaliidu juht

Andres Talijärv on uus Eesti Erametsaliidu tegevjuht.

Eesti Erametsaliidu juhatus kinnitas liidu tegevjuhi ametisse Andres Talijärve, kes asub tööle augustist.

Talijärv on keskkonnaministeeriumi endine kantsler, kelle ametiaeg tänavu lõppes ja kes uueks ametiajaks ei kandideerinud. Varem on ta olnud metsaülem ning keskkonnaministeeriumi metsaameti peadirektor. Erasektorist naasis ta ministeeriumi, kus oli neli aastat metsanduse ja looduskaitse asekantsler ning viis aastat kantsler.

Erametsaomanike esindusorganisatsioon Eesti Erametsaliit on tegutsenud 26 aastat, sellesse kuulub 22 metsaühistut, kellel on kokku 7300 metsaomanikust liiget ja liikmete omandis on kokku 370 000 ha metsamaad.