Kolm raamatut, mis muudavad su suhtumist rahasse

Rahast on kirjutatud väga palju raamatuid, kuid vaid mõned neist suudavad ka päriselt lugejate suhtumist rahasse muuta. CNBC tõi välja kolm sellist raamatut.

„Sinu raha või sinu elu“, Vicki Robin ja Joe Dominguez

Originaalpealkirjaga „Your Life or Your Money“ kirjeldab üheksat sammu, mida peab tegema selleks, et õigesti ja tulemuslikult raha säästa. Raamat kirjutati aastal 1992, ent on pärast seda omajagu uuendatud, ja on paljude edukate säästjate ja varakult pensionile läinud inimeste lemmik.

Näiteks kirjutas New Yorgis elav miljonär, varjunimega J.P Livingston oma blogis „The Money Habit“, et just see raamat avas ta silmi ja pani tegutsema. Tulemuseks oli see, et ta suutis teenida 2,25 miljonit dollarit enne kui ta sai 30 aastaseks. See võimaldas tal minna pensionile eriti varakult.

Ka miljonär Grant Sabatier ütles CNBCile, et just tänu selle raamatule suutis ta end kokku võtta ja muuta oma pangakontol oleva summa, mil enne oli 2,26 dollarit, seitsmekohaliseks.

„Early Retirement Extreme“, Jacob Lund Fisker

Raamat kannab tõlkes pealkirja „Varase pensionile mineku ekstreemsus“. Raamat keskendub sellele, kuidas muuta suhtumist rahasse ja kuidas uut mõtteviisi ka praktiliselt ellu viia. Mitmed finantsvabaduse saavutanud isikud soovitavad raamatut soojalt. Üks neist ütles, et ta eeldas enne raamatu lugemist, et finantsvabaduse saavutamiseks on tal vaja teenida mitu miljonit dollarit. „Raamatu autor tõestas mulle, et tegelikult on selleks vaja oluliselt vähem kui ma enne arvasin. Kõik loeb sellest, kui palju sa tegelikult ise kulutad,“ ütles ta.

„So Good They Can’t Ignore Yoy“, Cal Newport

Ameeriklane Chris Reining suutis tänu sellest raamatust omandatud nippidele teenida 35 eluaastaks miljon dollarit. Kaks aastat hiljem läks ta pensionile. Kusjuures üheks nipiks, mille ta raamatust sai, oli näiteks see, et raamatuid tuleks lugeda vähemalt ühe tunni igal õhtul.

Reining soovitab raamatut lugeda just noortel inimestel. „Kui ma oleksin alustanud oma karjääri seda raamatut lugedes, poleks ma raisanud nii palju aega ja oleksin finantsvabaduse saavutanud palju varem,“ ütles ta.