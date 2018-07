USA ütles ühemõtteliselt välja: Krimm on Ukraina

USA välisminister Mike Pompeo ütles eile Kongressis Senati väliskomisjoni ees ütlusi andes, et Krimmiga seoses Venemaale rakendatud sanktsioone ei pehmendata enne, kui Ukraina pole saanud tagasi kontrolli oma poolsaare üle.

Pompeo teatas, et USA ametlik poliitika ei tunnusta Krimmi Venemaa osana. "Krimmiga seotud sanktsioonide pehmendamist ei tule, kuni Venemaa pole Ukrainale tagasi andnud kontrolli Krimmi poolsaare üle," ütles riigisekretär ja lisas, et see seisukoht sõnastati ka ametlikult "Krimmi deklaratsioonis", mille eile USA valitsus avalikustas.

Selles Pompeo allkirja kandvas dokumendis ütleb USA ühemõtteliselt, et ei tunnusta Krimmi annekteerimist ning nõuab Ukraina riikliku terviklikkuse taastamist.

Pompeo pöördus Senati komitee poole ja rõhutas, et Ühendriigid ei tunnusta ega hakka kunagi tunnustama Krimmi annekteerimist. "Me toetame koos liitlaste, partnerite ja rahvusvahelise üldsusega Ukrainat ja tema territoriaalset terviklikkust," teatas Pompeo.

Senati komisjon kuulas eile Pompeod üle seoses eelmisel nädalal Helsingis toimunud Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumisega. Senaatoreid huvitas iseäranis see, mis toimus Putini ja Trumpi kahetunnise nelja silma kohtumise ajal, kuid sel teemal ei osanud Pompeo midagi vastata, öeldes, et polnud ise kohtumise juures ning pole lugenud ka presidentide vestlust vahendanud tõlgi märkmeid.