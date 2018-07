Maria Alajõe läheb tööle Brüsselisse

Äripäev 27. juuli 2018, 15:00

Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtlussuhete direktor Maria Alajõe asub septembris tööle Eesti Teadusagentuuris Eesti teadus- ja arendustegevuse Brüsseli büroo juhina.

Teadusagentuuri juhi Andres Koppeli sõnul on Brüsseli büroo oluline kontaktpunkt. "Brüsseli büroo juht peab olema väga hea suhtlemisoskusega ning laialdaste teadmistega nii Eesti kui ka Euroopa teadus- ja arendustegevusest. Usume, et Maria Alajõe töökogemus Eesti teadus- ja arendustegevuse maastikul aitab tal tööga suurepäraselt toime tulla," ütleb Koppel.

Alajõe oli üks peategelasi Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu skandaalis. 2016. aasta oktoobris teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), et 2006. aastal EASi kaudu Euroopa Liidu struktuurifondidest 190 000 toetust saanud OÜ Ermamaa peab vastavalt 2012. aastal vastu võetud EASi otsusele sellest tagastama ainult 10% ehk 19 039 eurot. See oli üllatav, sest teistelt ajavahemikus 2004-2006 turismi jaoks toetust saanud, kuid turismiga mitte tegelenud ettevõtjatelt küsiti toetus täielikult tagasi. EAS põhjendas Ermamaale tehtud erandit asjaoluga, et talus on presidendi ametisoleku aja jooksul võõrustatud arvukalt väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi. 2012. aastal oli EASi juhatuse esimees Maria Alajõe.

Alajõe on ka juhtinud majandusministeeriumi siseturuosakonda ning olnud mitme riigile kuuluva äriühingu nõukogu liige.

Ta lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli majandusmagistrina 1996. aastal, tal on ka bakalaureuse- ja magistrikraadi õigusteaduses.