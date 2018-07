Vene rikkurite lapsed lahkuvad Briti erakoolidest

Ajaleht Times kirjutab, et Suurbritannia ja Venemaa üha pingestuvate suhete foonil on märgata rikaste venelaste järeltulijate lahkumist Briti kallitest erakoolidest.

Times kirjutab, et 1300 eraõppeasutust ühendava nõukogu ISC andmeil väheneb vene laste arv nende ühenduse koolides juba kolmandat aastat järjest. Kui 2015. aastal õppis Briti erakoolides 3611 venelast, siis eelmisel õppeaastal oli neid 2806.

Leht märgib, et venelaste märkimisväärset lahkumist koolidest oli täheldada juba selle aasta jaanuaris, nii et tendentsi ei saa otseselt seostada nn Skripalide skandaaliga, kuid tõenäoliselt on olnud tõukeks Venemaa sõjaline tegevus Süürias ja Ukrainas, lisab väljaanne.

Times lisab, et toimuvale võib praegu hoogu lisada ka Briti valitsuse ja parlamendi otsus selgitada välja rikaste venelaste raha päritolu. Nimelt teatasid Briti võimud sel kevadel, et kavatsevad avalikuks teha need vene rikkurid, kes hoiavad oma raha offshore-firmades. Briti valitsusvälise organisatsiooni Global Witness hinnangul on Venemaa kodanikel Briti offshore’ides hoiul 47 miljardit dollarit.

Väidetavalt on Vene riigiametnikud, kaasa arvatud kubernerid, rahvasaadikud ja tegevvõimu juures olijad tassinud offshore-firmadesse miljardeid rublasid. Paljud neist on end aastate jooksul Suurbritannias mugavalt sisse seadnud ja võimaldanud seal oma lastele eksklusiivset ja kallist haridust.