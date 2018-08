Tere saneerimissaaga läheb uuele ringile

Tallinna ringkonnakohus saatis piimatööstuse Tere saneerimise maakohtusse tagasi, sest ringkonnakohus leidis, et maakohus lõpetas saneerimismenetluse valesti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Maakohus, kes mullu jättis saneerimiskava kinnitamata, peab nüüd oma otsuse uuesti läbi vaatama ja võtma seisukoha piimatööstuse avalduse kohta, milles Tere palub võlausaldajate vastuvõetud saneerimiskava ikkagi kinnitada.

"Info ringkonnakohtust on meie jaoks kindlasti pigem positiivne, kuna öeldakse, et maakohus peab arvesse võtma kõiki muutunud asjaolusid. Loodame endiselt, et Tere saneerimiskava kinitatakse esimesel võimalusel," ütles Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Katre Kõvask Eesti Päevalehele.

