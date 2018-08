3,5miljonilise maksukelmuse süüasja osalised mõisteti õigeks

Äripäev 07. august 2018, 15:08

Pärnu maakohus mõistis täna Haapsalu kohtumajas toimunud istungil Nurme õmblusvabriku 3,5 miljoni euro suuruse maksukelmuse süüasja osalised õigeks.

Ühtlasi mõistis kohus ühe süüaluse õigeks kuritegelikku ühenduse juhtimises ja ülejäänud kohtualused kuritegelikku ühendusse kuulumises, kirjutas Postimees.

Prokuratuur süüdistas kuut inimest kuritegeliku ühenduse kaudu Nurme õmblusvabriku toodangu fiktiivses Lätti müümises ja nõnda riigilt 3,5 miljoni euro väljapetmises.

Kohtu all olid Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning kolm tekstiiliärimeest – Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.