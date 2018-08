Eesti idufirmal on vaja emafirmat Ameerikas

Liis Amor 10. august 2018, 10:27

Isikutuvastamisega tegeleva Eesti ettevõtte Veriff emafirma on registreeritud USAs ja Eestis tegutsev osa on vaid tütarfirma, ütles ettevõtte juht ja asutaja Kaarel Kotkas.

Veriffi asutaja Kaarel Kotkas tõdes Äripäeva raadiosaates „Ettevõtte edulugu“, et emafirma USAs on Eesti idufirmadele vajalik eelkõige investeeringute kaasamiseks. Samas ütles Kotkas, et Veriffi põhiarendus ja meeskond on ikkagi Eestis, mis tähendab, et firma loodud väärtus jääb kindlasti Eestisse.

Veriff kaasas hiljuti investoritelt 7,7 miljonit dollarit, kusjuures panustajate seas oli tuntud USA näitleja Ashton Kutcher.

