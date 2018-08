Miks töötuskindlustuse makse ei vähene?

Töötukassa nõukogu liige ning ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson leiab, et töötukassa reservi kogunenud enam kui 800 miljoni euroga järgmist kriisi üle ei elaks. Seetõttu ei saa ka töötuskindlustusmakset järgmisel neljal aastal alandada.

Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku jätta järgmisel neljal aastal töötuskindlustusmakse määr muutmata. Praegu on see 2,4 protsenti, millest 1,6 tuleb tasuda töötajal ning 0,8 protsenti tööandjal. Samas ulatub oodatav töötukassa vara tuleva aasta lõpuks 812 miljoni euroni, vahendasid ERRi raadiouudised.

Töötukassa nõukogu liige ning ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson tunnistab, et maksumäära alandamise ettepanek oli arutusel, kuid lõpuks otsustas nõukogu seda siiski mitte teha. "Täna tegelikult töötuskindlustus aitab liiga väheseid inimesi ja meil on hädasti vaja töötuskindlustuse reformi ja kuna erinevad poliitilised jõud - sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, Reformierakond - kinnitasid, et selline reform on plaanis. See on siis see põhjus, et meie olime seekord nõus, me kogume raha natukene "rasvasemaks" või paremaks töötuskinldustuseks, mida me loodame," rääkis Peterson.

Tuleva aasta prognoosi järgi suurenevad Töötukassa varad 39 miljoni euro võrra.

