Raadiohommikus: kui hea investeering on Eesti kunst?

Äripäev 29. august 2018, 16:31

Investeerimisel on eestlased tugevalt kinnisvara- ja aktsiausku, kuigi häid võimalusi võib leida mujaltki. Millist tootlust pakuvad näiteks Eesti kunstiteosed ja kui hea investeering on kunst võrreldes kinnisvaraga, sellest räägib hommikuprogrammis kunstiindeksi looja Riivo Anton.

Stuudios on Indrek Mäe ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Isemajandav Eesti“. IME saates räägivad legendaarne tööstusjuht Bo Henriksson ja Mainor Ülemiste tegevjuht Margus Nõlvak, miks Eesti peaks olema rohkem avatud väliseettevõtetele ja investeeringutele ja mida me peaksime tegema, et välisettevõtja oleks Eestis tõesti teretulnud? Saadet juhib Igor Rõtov.

13.00-14.00 „Terviseuudised“. Seekord keskendume geenidele. Parasjagu on käimas geeniproovide kogumise kampaania, kus aasta lõpuks loodab Eesti Geenivaramu juurde saada 100 000 inimese geeniproovid. Stuudios on geenivaramu juht professor Andres Metspalu koos geneetikust noore teadlase Liis Leitsaluga. Kuid enne seda kohtume kliinikumi meditsiinigeneetiku Riina Žordaniaga, kes räägib, milliseid geeniproove nemad koguvad ja mis haigusi nende abil leiavad. Saates kirjeldab ka üks Meditsiiniuudiste toimetaja oma kogemust juba varem antud geeniprooviga – nimelt on geenivaramu asunud esimestele õnnelikele väljastama kokkuvõtteid nende haiguste riski või ravimite toime kohta. Saatejuht on Kadi Heinsalu.

15.00-16.00 „Viimane mudel“. Saates kõneleme sellest, milliseid IT-teenuseid tasub ettevõttel sisse osta ja milliseid mitte ning mis on kaalutlusmehhanismid. Külas on Südameapteegi arendusjuht Kristjan Kilp ning Telia IT-taristu teenuste allüksuse juht Andre Visse. Saatejuht on Priit Pokk.