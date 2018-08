Autoettevõtete liidu juht: ümbrikupalk on veonduses nagu kasvaja

Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori on otseütlemisega mees, kes seisab oma seisukohtade eest vankumatult nagu sepanael aidaukses. Eriti karm on ta nende ettevõtete suhtes, kes ümbrikus palka maksavad.

Eesti Autoettevõte Liidu juhtk Villem Tori tõdeb tänase Äripäeva vahel ilmunud Logistikauudiste erilehele antud intervjuus , et ümbrikupalk on nagu lumepall, mis on veerema hakates paisunud meeletu kiirusega.

Kui üks konkurent on võtnud kätte ja hakanud mustalt maksma, saades sellega konkurentsieelise, siis mis variandid teistel üle jäävad? Villem Tori

Transpordisektoris on meeletu konkurents, kas on veel üldse kohti, kust annab veel midagi kokku hoida?

Tõsi ta on, juhtide töötasu tõuseb pidevalt, samuti kütusehind jne. Ainus, kuidas me suudame oma konkurentsivõimet parandada, on parem ja täpsem logistika ning ettevõtja enda kasumi kärpimine. Ehkki, ega sealt pole ka juba ammu enam midagi võtta. Mitte kusagilt mujalt pole enam kokku hoida. Kõik veosed on pandud paika kellaajaliselt, minutilise täpsusega ning sa ei tohi kusagile hiljaks jääda. See omakorda seab juhtidele topelt vastutuse.

Siis pole ilmselt ka ime, kui juhtidele mustalt palka makstakse?

See on tohutu suur probleem, sest kui üks konkurent on võtnud kätte ja hakanud mustalt maksma, saades sellega konkurentsieelise, siis mis variandid teistel üle jäävad? Sisuliselt mitte midagi muud peale selle, et kas lõpetada tegevus või hakata ka mustalt maksma. See on nagu lumepall, mis korra veerema hakates kasvab tohutu kiirusega.

Kui suureks see pall on juba tänaseks paisunud?

Ikka päris suureks. Maksuameti andmetel maksab 42% ettevõtetest alla 600 eurost brutopalka. Ajal, mil isegi 1500eurose netopalgaga on raske juhti leida. Ehk olukord on tõesti juba väga kriitiliseks muutunud.

Kuidas oleks võimalik seda ohjata?

Mina ei näe muud võimalust, kui elektrooniline veosesaatedokument riiklikul tasandil kohutuslikuks kõikidele vedudele. Toon eeskuju ümarpalgivedudest, kus võeti eesmärgiks kasutada ainult e-veoselehte. RMK kirjutas selle oma hangetesse sisse ja seadis selle üheks tingimuseks, saeveskid ajasid selja sirgu, et nemad ilma e-saateleheta palki vastu ei võta, maksuamet sai teada kes kui palju saeb, kuhu müüb, keskkonnaministeerium sai kätte tegelikud kogused, mida meie metsades liigutatakse jne, jne. Ehk üsna lühikese aja jooksul korrastus kogu süsteem. Nüüd katsetame sama formaati ka puistainete veol koos asfaldiliiduga ja loodame siiralt, et lähiaastatel on Eestis kõik veosed juba elektrooniliste saatedokumentidega.

