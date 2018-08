Kuidas Jeltsin Clintonilt venelastele pensioniraha küsis

Äsja jõudsid avalikkuse ette Venemaa esimese presidendi Boriss Jeltsini ja tema USA kolleegi Bill Clintoni vestluste stenogrammid, kui neilt langes salastatuse kate ja need pandi üles Clintoni presidendiraamatukogu veebilehele.

Jeltsin: Räägime valmiskampaaniast. Ameerika meedia kirjutab, et inimesed ei peaks kartma kommuniste, et nad on head, väärikad ja ausad inimesed. Mina kutsun üles seda mitte uskuma. Üle poole nendest on fanaatikud, kes hävitavad kõik. See tähendab kodusõda. Nad nihutavad endiste vabariikide (Nõukogude Liidu vabariikide – toim) piire. Nad tahavad võtta ära Krimmi, neil on isegi tõmme Alaska poole.

Venemaa arengus on kaks teed. Mulle pole vaja võimu. Aga kui ma tundsin kommunismiohtu, siis otsustasin, et pean minema [presidendivalimistele]. Me ei saa seda lubada.

***

Mai 1996: Jeltsin küsib Clintonilt laenu. Telefonivestlus

Jeltsin: Mul on veel üks küsimus, Bill. Palun mõista mind õigesti. Bill, mul on vaja oma valimiskampaaniaks kiiresti laenu 2,5 miljardit dollarit.

Clinton: Luba küsida, kas Pariisi klubi abist Venemaa võla restruktureerimisel ei piisanud? Ma arvasin, et see tõi teie riiki mitme miljardi dollarise rahavoolu.

Jeltsin: Ei, need tulevad alles aasta teises pooles. Aga esimeses pooles on meil ainult 300 miljonit IMFi tingimustel. Tead, kui siin oli [IMFi juht Michel] Camdessus, siis ma rääkisin temaga. Aga ta ütles, et 300 miljonit dollarit esimeses pooles ja 1 miljard teises pooles. Probleem on selles, et mul on vaja raha pensionide ja palkade maksmiseks. Ilma pensionide ja palkade probleemi lahenduseta on väga raske seda valimiskampaaniat läbi viia.

***

September 1999: Jeltsin esitleb Putinit. Telefonivestlus

Jeltsin: Mul on kulunud palju aega sellele, et mõelda, kes võiks saada 2000. aastal Venemaa presidendiks. Kahjuks polnud mul siiani ühtegi sobivat kandidaati. Lõpuks kohtusin temaga, see tähendab Putiniga, uurisin ta elulugu, huvisid, tema ringkonda ja nii edasi. Ja selgitasin välja, et ta on kindel inimene, kes on kursis sellega, mis tema alluvuses toimub. Samal ajal on ta arukas, tugev, hea suhtleja. Ta suudab kergesti luua häid suhteid ja kontakte inimestega, kes on tema partnerid. Ma olen kindel, et te näete temas kõrgelt hinnatud partnerit. Ma olen veendunud selles, et ta saab 2000. aastal [presidendi-]kandidaadina toetuse. Me töötame selle nimel.

***

November 1999: Jeltsin ja Clinton kiidavad Putinit. Kohtumine Istanbulis

Clinton: Kes valimised võidab?

Jeltsin: Loomulikult Putin. Temast saab Boriss Jeltsini järeltulija. Ta on demokraat ja tunneb Läänt.

Clinton: Ta on väga tark.

Jeltsin: Ta on kindel, tal on selgroog. Ta on seesmiselt tugev ja ma teen kõik võimaliku, et ta võidaks seaduslikult, loomulikult. Ja ta võidab. Te hakkate koos töötama. Ta jätkab Jeltsini demokraatia ja majanduse arendamise joont ja Venemaa kontaktide laiendamist. Tal on energia ja mõistus, et seda jätkata.

***

Detsember 1999: Jeltsin lahkub ametist. Telefonivestlus

Jeltsin: Muidugi polnud see minu jaoks kerge otsus (31. detsembril teatas Jeltsin ootamatult, et lahkub presidendi ametist – toim.), ja teie mõistate seda paremini kui keegi teine. Kuid ma tahan 100% toetada Putinit. Andsin talle praegu kolm kuud, vastavalt põhiseadusele, et töötada presidendina, ja selle kolme kuuga inimesed harjuvad temaga. Ma olen kindel, et ta valitakse ära, ma olen selles kindel. Ma olen kindel selles ka, et ta on demokraat ja suure hingega inimene, et ta on väga tugev ja väga tark, olen mitmel korral selles ise veendunud.