Valitsus lükkas teehoiukava kinnitamise edasi

Valitsus jättis tulist vastuseisu tekitanud teehoiukava neljapäeval kinnitamata ja lükkas otsuse langetamise järgmisse nädalasse.

Neljapäeval pidi valitsus kinnitama teehoiukava kuni 2022. aastani, kuid otsustas viimasel hetkel selle istungi päevakavast maha võtta ning lükata edasi järgmisse nädalasse, teatas valitsuse pressiteenistus.

Tegemist ei ole teehoiu mõttes uue kavaga, vaid pidevalt ja igal aastal värskendatava vaatega, millises ulatuses ja milliseid teid on vaja lähiaastatel hooldada, remontida ja ehitada. Ometi on see tekitanud avalikkuses suurt vastukaja.

Suurimaks murekohaks on ehitusettevõtjate sõnul see, et ehituseelarve kuivab selle perioodi lõpuks kokku. Aga avalikkuse tähelepanu on pälvinud ka remondiraha vähenemine ning teedevõrgu remondivõlgnevuse püsimine senisel tasemel.